Verissimo, "te la senti?". Impensabile domanda di Katia Follesa, Silvia Toffanin esce dal suo studio: mai visto prima

Una spiazzante Katia Follesa, quella che ha animato lo studio di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 26 dicembre. Ospite di Silvia Toffanin non solo si è raccontata, non solo si è mostrata con il suo nuovo look, ma si è anche detta "agitata" per il fatto di rivestire, per una volta, le vesti dell'ospite e non dell'intervistatrice. Già, la Follesa è una che parla poco, le interviste che ha rilasciato in altre trasmissioni si contano sulle dita di una mano. E così, ecco che nelle battute iniziali della sua ospitata, come detto ha spiazzato la Toffanin. Il tutto con una semplice domanda: "Mi piacerebbe, per una volta soltanto, intervistarti io. Te la senti?". Da par suo, divertita, la padrona di casa ha risposto affermativamente. Ma non solo, è anche uscita dallo studio per poi fare un nuovo ingresso e per essere presentata proprio dalla Follesa. Poi, però, le parti si sono nuovamente invertite. A condurre l'intervista è stata ovviamente la Toffanin.

