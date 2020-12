Grande Fratello Vip, "la telefonata di Maria De Filippi": indiscrezioni clamorose a Mediaset, non era mai accaduto prima

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

Dopo la pausa di Natale, che ha regalato ai vipponi nella casa nuovi colpi di scena (tra tensioni e amori che sbocciano), sta per arrivare il vero colpaccio di questa edizione: l’arrivo di Maria De Filippi al Grande Fratello Vip. Sembra chela regina dei talent si collegherà nella puntata di questa sera, lunedì 28 dicembre, con la casa di Cinecittà ed Alfonso Signorini, ed è la prima volta in assoluto che accade. L’indiscrezione è stata diffusa da TvBlog, secondo cui la De Filippi avrà carta bianca per la sua ospitata. Insomma, in altri termini, non sarà soggetta alla decisione degli autori.

Maria, che si appresta a tornare in tv con C’è posta per te (un vero gioiellino della televisione) è stata ospite di Verissimo (sabato scorso) e ora arriva al GfVip. Lì, nella casa più spiata d’Italia, ritrova alcuni dei ragazzi lanciati propria nel suo Uomini e Donne. Si tratta di Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne), Sonia Lorenzini (ex corteggiatrice ed ex tronista), Pierpaolo Pretelli (ex corteggiatore) mentre Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola hanno partecipato a Temptation Island.

