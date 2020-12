Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Mi stanno sul ca***, ma...". Si sente tutto, confessa la sua vergogna: caos nella casa

28 dicembre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip è un gioco di strategia. Lo sa bene Dayane Mello che ha confessato Mario Ermito di non votare mai Tommaso Zorzi e Stefania Orlando perché troppo amati dal pubblico del programma di Canale 5. “Ci sono due o tre dei vecchi che mi stanno un po’ sul ca**0. Però due di questi sono uno dei preferiti del pubblico, è questo il mio problema. E non so se faccio la cosa giusta. Che c***o voto Tommaso e Stefania? Non usciranno mai, ma non voglio neanche che escano, però sono i preferiti sicuramente del pubblico fuori. Non sono stupida. Come faccio? Chi mi resta? Anche Maria Teresa Ruta è uno dei preferiti del pubblico“. Insomma la concorrente della trasmissione di Alfonso Signorini sta già pensando al modo per arrivare in finale.

"Da str*** dire di no". Prego? Fulvio Abbate rovina la sorpresa a Signorini, super-spoiler

“E quindi - si è poi dedicata a un consiglio al coinquilino - a te, anche buttare uno dei più forti, è una stupidata. Piuttosto metti, non lo so capisci… non lo so che ragionamento fare a questo punto. Perché dovrei cercare di mettere questi qua se… Se Maria Teresa va quindici volte in nomination e non va via".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.