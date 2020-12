Iva Zanicchi rivela il dramma a Storie Italiane: "Dopo il coronavirus...". Vista, come sono ridotti i suoi occhi

29 dicembre 2020 a

Iva Zanicchi è intervenuta in collegamento telefonico a Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. Il principale argomento di discussione è stato ovviamente il coronavirus, con l'artista che continua ad avere alcuni problemi pur essendo negativa da tempo. Inoltre è sempre doloroso pensare al fratello, scomparso proprio a causa del Covid poco dopo che lei era guarita: "E' stato un lutto che ci ha devastati tutti. Io sto benino, sono in via di guarigione. Psicologicamente sono un po' giù e ho dolori forti e problemi alla vista che prima non avevo". Poi la Zanicchi ha sottolineato l'importanza del vaccino: "L'ho già dichiarato e lo ribadisco, spero di potermi vaccinare appena sarà possibile. Voglio dare fiducia alla scienza e un po' meno alla politica. Altri vaccini in passato hanno salvato milioni di persone, bisogna avere fiducia".

