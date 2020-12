Grande Fratello Vip, raptus di Dayane Mello dopo la diretta: "Vado via, non provateci". Addio per colpa di Signorini?

29 dicembre 2020 a





“Vado via. Stefania, per favore non trattenermi perché voglio andare”. Dayane Mello ha avuto un momento di grande sconforto ed è stata sul punto di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 andato in onda nella serata di lunedì 28 dicembre. Tanta la rabbia e la frustrazione da parte della modella brasiliana, che ha vissuto una puntata molto complicata, con Alfonso Signorini che l’ha messa al centro di diverse polemiche. Soprattutto c’è stata un’accesa discussione con Rosalinda Cannavò: le due sembravano molto legate e affiatate, qualcuno addirittura aveva pensato a un flirt, e invece è arrivata la rottura dopo le critiche ripetute e pesanti di Dayane all’amica. Per questo dopo la diretta la Mello ha valutato l’idea di lasciare la casa ma, dopo aver parlato con Stefania Orlando, ha deciso di andare comunque avanti.

