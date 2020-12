Grande Fratello Vip, "l'amante le ha regalato di tutto. Il suo nome...": la regia stacca, copre un tradimento?

29 dicembre 2020 a

a

a

Il confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non ha convinto alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è infatti emerso che la fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe passato una notte a Capri con un altro uomo. Zelletta sembrava essere a conoscenza di tutto e ha parlato di 'chiacchiere inventate', in riferimento al gossip lanciato da Dayane Mello qualche giorno fa, con tanto di nome del presunto amante. Il confronto tra Zelletta e la Paragoni ha però lasciato diversi dubbi a Tommaso Zorzi, che si è espresso così parlando con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti: "Ci sono delle cose che non mi tornano, che mi puzzano. Se una persona in diretta ti dice una cosa così pesante sulla tua ragazza, tu non ti arrabbi? Lui faceva il putiferio per la parola 'comodino'. Secondo me lui già sapeva. Il punto non è che lei è andata a Capri, ma con chi ha dormito. Perché lui non dice niente? Qui stiamo parlando della tua ragazza che è andata a letto con uno e che il giorno dopo le ha regalato tutto. L'ha portata a fare shopping. Tra l'altro Dayane ha fatto anche il nome di questo". E a questo punto la regia ha staccato per evitare ulteriori problemi.

"Ti fai pure massaggiare. E le battute sul seno...": Zelletta demolito, la fidanzata entra in casa e lo massacra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.