Grande Fratello Vip, la fidanzata di Zelletta entra in casa e lo massacra: "Ti fai pure massaggiare. E le battute sul se***..."

Un teso faccia a faccia al Grande Fratello Vip, nella puntata condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 28 dicembre. Il faccia a faccia è stato quello tra Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia. Il punto è che quest'ultima non ha gradito alcuni comportamenti di Zelletta con altre ragazze della casa, in particolare con Sonia Lorenzini, poi eliminata. E nel faccia a faccia con Zelletta, Natalia legge una lettera all'ex tronista: "Non è Sonia. Mi spiace se ho rovinato il tuo Natale, il mio intento non era questo! Ho sottovalutato la differenza di percezione tra dentro e fuori (…) Io volevo solo far rivivere ricordi miei, il profumo, l’elastico (…) E’ stato tutto frainteso (…) Avrei avuto pagine e pagine da scrivere (…) Questo è lo spazio che mi è stato concesso".

Dunque, i passaggi più pesanti della missiva: "Sono successe delle cose che mi hanno portato a provare un forte disagio. Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando, ho visto che tu sempre di più hai cercato il contatto fisico con altre ragazze, e poi ti ho visto fumare (…) Fuori è tutto amplificato, sono stata veramente male, ho visto cose che con me non fai! (…) I massaggi te li faccio sempre io e te li fai fare da altre, secondo te io con un tuo amico io mi faccio fare ste cose? (…) Poi apprezzamenti sul seno", ha attaccato Natalia. Insomma, per zelletta una bella lezione in diretta tv.

