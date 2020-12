Federica Panicucci, Pier Silvio Berlusconi ribalta il palinsesto solo per lei: saltato il Capodanno? Il colpo di scena in Mediaset

31 dicembre 2020 a

a

a

Mediaset ha affidato il Capodanno di Canale 5 al Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che andrà in onda con una puntata molto particolare. Inizialmente l’ultima serata dell’anno doveva essere di Federica Panicucci, ma per motivi di budget e soprattutto di emergenza coronavirus l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di fare diversamente. La Panicucci però può consolarsi con un vero e proprio colpo di scena: tornerà in onda già venerdì 1 gennaio con uno speciale di Mattino 5 che partirà dalle 8.40. Al suo fianco ci sarà ovviamente Francesco Vecchi, con il quale la Panicucci sta ottenendo ottimi risultati di ascolti, nonostante la concorrenza agguerrita di Rai1 con Unomattina e Storie Italiane. La trasmissione di Canale 5 sarebbe dovuta ripartire lunedì 4 gennaio, ma Mediaset ha invece deciso di anticipare tutto: Mattino 5 andrà in fonda fino alle 13, quando poi darà la linea al Tg5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.