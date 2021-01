L'Anno che Verrà, Amadeus blocca tutto: “Non si sente nulla”, gelo sul palco con Rita Pavone

01 gennaio 2021 a

a

a

L’Anno che Verrà condotto da Amadeus ha accompagnato gli italiani verso il 2021: la maratona di Rai1 è stata premiata da oltre 8 milioni di telespettatori, anche se non sono mancate alcune gaffe, che ovviamente fanno parte del bello della diretta, specialmente quando è così lunga. In particolare Rita Pavone è stata bersagliata dai problemi tecnici: ha dovuto cambiare ben tre microfoni nel corso della serata, addirittura ha cantato un brano muto, dato che mentre si esibiva con Nessun dolore di Battisti a casa non si sentiva assolutamente nulla. A risolvere la situazione ci ha pensato come al solito Amadeus, che è entrato sul palco per interrompere i musicisti e far ripartire la Pavone, stavolta con l’audio sistemato.

"Arrap***o". L'anno che verrà, roba da censura. Occhio ai sottotitoli in diretta: altro disastro della regia Rai?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.