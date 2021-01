Grande Fratello Vip, “rottamato? Neanche mi hai usato”: Elisabetta Gregoraci lo scarica brutalmente, raptus di Pretelli

01 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci regge sulle spalle il Grande Fratello Vip anche da quando ha deciso di lasciare spontaneamente il reality condotto da Alfonso Signorini. Per tre mesi la sua relazione con Pierpaolo Pretelli ha infiammato i social e le riviste patinate, ma con la sua uscita tutto è cambiato: l’ex moglie di Flavio Briatore aveva lasciato una porta aperta per approfondire la conoscenza fuori dalla casa, mentre dentro aveva messo dei paletti, non volendo lasciarsi andare a favore di telecamere. Pretelli però ha fatto presto a rimpiazzarla con Giulia Salemi e ora la Gregoraci non ne vuole più sapere di lui. Infatti ieri sera, alla domanda di Signorini ‘rottamiamo Pierpaolo nell’usato o lo manteniamo per il prossimo anno?’, Elisabetta ha risposto prontamente: “No no, lo abbiamo rottamato”. Pretelli ha ascoltato tutto e ha reagito molto male: “Rottamato? Manco mi hai usato, manco 10 km hai fatto”. Potrà consolarsi con la Salemi che invece sembra proprio intenzionata a fare un giro.

