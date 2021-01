Domenica In, Sandra Milo ridicolizza il baby-fidanzato: "Mi ha regalato un anello, ma quello prima...", gelo su Rai 1

04 gennaio 2021 a

Una grossa, impensabile, sorpresa a Domenica In di Mara Venier, nella prima puntata dell'anno, quella in onda su Rai 1 domenica 3 gennaio. Ospite in collegamento Sandra Milo, la mitica attrice di 86 anni, la quale ha chiesto a Paolo Fox, presente in studio: "Ci sarà un nuovo amore?". Domanda che ha fatto scoppiare a ridere la Venier, che le chiede dunque se è ancora fidanzata con Alessandro Rorato, ristoratore veneto di 37 anni più giovane. E la Milo, senza indugi, ha risposto: "Sì, il mio amore è in Veneto e mi vuole molto bene. Mi ha regalato un nuovo anello, devo dire di valore inferiore all'altro", ha concluso un poco maliziosetta. Altre risate della Venier e dunque la rassicurazione di Paolo Fox: "Ci saranno buoni mesi per l'amore", ha assicurato.

