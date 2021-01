Augusto Minzolini asfalta Dino Giarrusso a L'aria che tira: "Perché devi tacere", meravigliosa rissa tv

04 gennaio 2021 a

Nuovo anno, nuovo botta e risposta. Augusto Minzolini e Dino Giarrusso aprono la puntata del 4 gennaio de L'Aria Che Tira con un piccolo battibecco. Il primo sta parlando dell'emergenza coronavirus quando il secondo lo interrompe. "Fammi finire, ne ho sentite tante e sono stato zitto", tuona nel salotto di La7 il retroscenista. Minzolini, intento a replicare al conduttore Francesco Magnani, prosegue: "L'Italia è il paese che ha avuto più morti di coronavirus. Siamo il terzo paese al mondo con il più alto tasso di mortalità".

Ed ecco che l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle si mette in mezzo: "Sì, ma siamo stati i primi ad avere la pandemia però". "Lasciami finire", ribatte Minzolini mentre Giarrusso non ne vuole sapere: "Non ti arrabbiare, anche io ho sentito le tue". Ma il giornalista non demorde: "Ci sono delle cose che non sono andate, dobbiamo decidere quali sono le priorità, altrimenti si deresponsabilizza anche la gente".

