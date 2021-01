Domenica In, lo sfottono e Paolo Fox sbrocca: "Chiedete ad altri. Mi volete bruciare sul rogo?"

04 gennaio 2021 a

Sotto assedio, Paolo Fox a Domenica In. Riavvolgere il nastro fino a ieri, domenica 4 gennaio, quando su Rai 1 è andata in onda la prima puntata dell'anno dello show condotto da Mara Venier. In studio per l'oroscopo, appunto, Paolo Fox. Ed è subito fuoco incrociato. Prima la Venier gli ricorda che "oggi ti giochi quarant'anni di carriera". Dunque Guillermo Mariotto, che in collegamento lo punge: "Ti vergogni quando non ci prendi?". Scontati gli attacchi agli astrologi dopo il 2020 del coronavirus. Infine la stoccata di Giovanna Ralli: "Avevi detto che l'anno scorso per l'Ariete sarebbe stato buono. E invece peggio di così...". Troppo. La misura è colma. Anche per Paolo Fox, che risponde piccato al fuoco: "Del Covid chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi". E ancora, ha rincarato: "Ma alla fine mi bruciate sul rogo?". Evidente la stizza del mitico Paolo Fox.

