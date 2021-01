L'Eredità, Flavio Insinna: “Sei una campionessa di…”, il gioco di parole che fa calare il gelo in studio

04 gennaio 2021 a

La campionessa Chiara ha soltanto sfiorato una vincita a dir poco clamorosa a L’Eredità. Pur dimostrandosi molto brava, purtroppo Flavio Insinna ha dovuto comunicarle la brutta notizia: la parola finale che ha dato alla ghigliottina non era quella corretta. Peccato perché era arrivata all’atto finale con una cifra invidiabile, ben 110mila euro: non è affatto facile arrivare al post-ghigliottina con così tanti soldi ancora in gioco. Tutto vano però, perché la campionessa ha dato “freni” come risposta, mentre quella esatta era “qualità”. Insinna le ha svelato la risposta esatta con un gioco di parole: “Tu sei una campionessa di grande qualità, lo dimostrano tutte le spiegazioni che hai dato”. Poi la promessa in vista della prossima puntata: “Ci riproveremo”.

