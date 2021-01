Uomini e donne, Gemma Galgani lasciata in tronco: studio gelato, la clamorosa piazzata di Maurizio

05 gennaio 2021 a

Il nuovo anno inizia male per Gemma Galgani. Stando alle prime anticipazioni, il cavaliere che stava frequentando, Maurizio, ha deciso di dirle addio, beccandosi non pochi insulti dal pubblico. La dama ha raccontato che già durante le feste l’uomo si era comportato in maniera strana: il 26 dicembre, per esempio, le ha attaccato il telefono in faccia quando qualcuno ha suonato al citofono. Poi è venuta a sapere che si trattava di una donna. Lui, però, ha spiegato che era solo un’amica che sta attraversando un periodo difficile. Il cavaliere ha anche rifiutato di trascorrere il Capodanno con la Galgani, decidendo di chiudere prima la loro relazione. Resta comunque un certo mistero sulla questione, visto che non si sa bene cosa abbia spinto il cavaliere a tirarsi indietro.

Nella registrazione di oggi, inoltre, il tronista Davide Donadei non farà la sua scelta, come molti si aspettavano. Stando a quanto riporta Il vicolo delle news, il giovane ha deciso di prolungare ancora la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Davide è ancora indeciso tra le sue due corteggiatrici, Chiara e Beatrice. Il tronista, inoltre, ha confessato che avrebbe voluto scegliere dieci giorni fa, ma poi ci ha ripensato.

