Grande Fratello Vip, Antonella Elia cacciata? "Vergogna contro Samantha De Grenet", le costa carissimo

Antonella Elia va cacciata dal ruolo di opinionista al GfVip dopo gli attacchi e le offese alla concorrente Samantha De Grenet? Se lo chiedono i social, gli addetti ai lavori e c'è anche chi ha lanciato un vero sondaggio. Lo ha fatto la trasmissione radiofonica Spoiler su Radio LatteMiele condotta da Carlo Mondonico e Anna Patti. Al numero Whatsapp di Radio LatteMiele 3357871910 i conduttori hanno ricevuto decine di messaggi e telefonate.

"Se l'avessi detto...". Samantha De Grenet piange: la battutaccia di Antonella Elia e il dramma del tumore

Anche tanti vip hanno detto la loro. Per esempio Cristina Plevani che ha scritto sul profilo Instagram di Mondonico: "Fuori luogo, una caduta di stile per un programma che va in onda in prima serata e soprattutto da chi ricopre un ruolo in prima serata. Fare L’opinionista al Grande Fratello non è come essere opinionista nei vari talk. Infatti non a tutti è concesso. Non mi importa che il reality è un programma trash, da chi ricopre un ruolo in televisione mi aspetto di più. È stato tutto un controsenso: in un periodo storico dove tutto quello che viene detto e visto, viene messo sulla bilancia del politicamente corretto, dove i concorrenti sono spesso messi alla gogna e giudicati, tu permetti all’opinionista di avere un linguaggio maleducato da bulletta di quartiere? Almeno chi ha il privilegio di stare in televisione, perché è un privilegio che ti pone su un piedistallo agli occhi della gente, che se ne dica ma è così, almeno abbia il buon senso e L’accortezza di essere educato". Aggiunge Salvo Veneziano, il pizzaiolo del primo Gf: "Ma la solidarietà tra DONNE dove è finita? Posso capire che non scorre buon sangue tra le due ,però ci sono modi e modi.. essere opinionista non ti dà il diritto di bullizzare nessuno... Punto due bell'esempio per le persone che guardano da casa.. complimenti".

