È sempre mezzogiorno, "lo faccio da 25 anni". Tiberio Timperi spiazza lo studio, la confessione: ogni mattina, nei weekend...

A È sempre mezzogiorno Tiberio Timperi. Antonella Clerici annuncia la presenza del collega con un complimento: "Gli occhi di ghiaccio più belli d’Italia”. L'ospite, anche lui impegnato su Rai 1, ha raccontato: “Faccio Unomattina in Famiglia dal ’96, sono 25 anni… qualcuno potrebbe dire troppo”. Ma non per lui. L'unica pecca? La sveglia mattutina del weekend. Timperi però ammette di farlo anche per il suo pubblico che in questo periodo ha più bisogno che mai.

"Non ne possiamo più". Il brindisi finisce male: Antonella Clerici, un brusco sfogo in studio a È sempre mezzogiorno

“Il 2020 non è stato un anno facile - ha così voluto appellarsi ai telespettatori -. Combattiamo contro un nemico invisibile, serve un po’ di senso di responsabilità e, quando sarà il momento, dobbiamo vaccinarci. Si dovrò fare. È una questione di rispetto, di amore e di volersi bene”.

