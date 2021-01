Grande Fratello Vip, "la regina degli assorbenti": spunta un video compromettente su Antonella Elia

06 gennaio 2021 a

Ancora tiene banco lo scontro molto acceso tra Samantha De Grenet e Antonella Elia: al Grande Fratello Vip sono infatti volate parole grosse, commenti sul fisico e pure frecciatine sulle rispettive carriere. A cominciare è stata l’opinionista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, prendendo in giro la rivale per un vecchio spot pubblicitario sul gorgonzola in cui infilava maliziosamente un dito nel formaggio per poi portarselo alla bocca. “Sei la regina del gorgonzola, quello è stato il massimo della tua carriera”, ha dichiarato la Elia. A risponderle è stata biccy.it, che ha scovato un video di oltre 20 anni fa in cui la Elia si presta nel ruolo di testimonial della Lines: “Insomma, se la De Grenet è la regina del gorgonzola, la Elia è quella dei pannolini”.

