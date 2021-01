Grande Fratello Vip, Dayane Mello esce? "Stanca di soffrire": improvvisa crisi di pianto, la voce su Signorini

07 gennaio 2021 a

Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime nel corso dell’ultima notte passata al Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha stressato molto la modella brasiliana, soprattutto nelle ultime settimane in cui è stata al centro di molte polemiche in puntata: lei si è un po’ abbattuta, non sapendo ovviamente che fuori dalla casa di Cinecittà è diventata molto amata dal pubblico (al netto dei presunti televoti falsati dal Brasile, sui quali il GF Vip ha ammesso la propria impotenza, non senza imbarazzo). Ma tornando a stanotte, la Mello è scoppiata in lacrime e si è sfogata con Samantha De Grenet, confidandole di star male per alcune cose successe negli ultimi anni che ancora non ha avuto modo di metabolizzare: “Nella vita ho sempre fatto tutto per tutti. Io non so cosa vuol dire vivere Dayane. A volte ho paura di perdere tutto quello che ho. Non sono felice, sono stanca di soffrire”. La compagna ha cercato di rassicurarla e rincuorarla: “Pensa a come la tua vita è migliorata, stai facendo un’esperienza bellissima. Stai dimostrando la persona che sei”.

