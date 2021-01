I soliti ignoti e Amadeus al posto della rivolta a Washington, bomba sulla Rai: "La diretta solo per Conte?"

07 gennaio 2021 a

So prospetta una giornata infuocata a Viale Mazzini dopo la figuraccia fatta nella copertura dell’assalto al Congresso americano, destinato ai libri di storia. Mentre tutte le reti coprivano l’evento in diretta, Rai1 andava in onda con I Soliti Ignoti di Amadeus come se nulla fosse successo. E così il racconto di quanto stava accadendo è stato affidato prima al Tg2 (autore di uno speciale sbilanciato a favore di Donald Trump) e poi a Linea Notte del Tg3 (nettamente contro gli esaltati trumpiani che incredibilmente sono riusciti ad entrare a Capitol Hill, solitamente blindatissima per chiunque). Soltanto dopo le 23 il Tg1 si è scomodato con un’edizione straordinaria, che però di straordinario aveva solo il nome: è infatti iniziata quando ormai tutto era finito, con Trump che aveva esortato gli estremisti a tornare a casa. Il sito vigilanzatv.it ha posto degli interrogativi molto imbarazzanti ai vertici Rai: “Chi ha deciso di continuare ad andare in onda su Rai1 con I Soliti Ignoti mentre in America andava in scena la presa di Capitol Hill? Per giunta l’edizione straordinaria, annunciata con spropositata enfasi dal conduttore Amadeus nel dare la linea al Tg, era preceduta da un bel blocco di pubblicità. Questa strombazzata edizione straordinaria non si poteva mandare in onda prima dei Soliti Ignoti dedicati alla Lotteria? O forse il palinsesto di Rai1 cambia e il Tg1 si attiva solerte solo per le conferenze stampa del premier Conte?”.

