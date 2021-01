Antonio Di Bella aggredito in diretta durante l'assalto al Congresso Usa

07 gennaio 2021 a

Antonio Di Bella, durante il Tg3 Linea Notte, ha dovuto fare i conti faccia a faccia con uno dei contestatori del presidente eletto Joe Biden. Il corrispondente Rai è stato aggredito verbalmente da un sostenitore di Donald Trump, durante il collegamento a pochi passi dalla scalinata del congresso. Un ragazzo dietro di lui in bicicletta, gli si mette alle spalle e interrompe la cronaca dicendo “Everybody hates the fu***ng fake news (tutti odiano le fo**ute notizie false) Yeah! You fake news too (sì, anche voi divulgate notizie false)”.

La risposta di Di Bella non si fa attendere: "Noi veniamo dall’Italia”, ma il facinoroso non si quieta e risponde: “Dovete andare via. Questa è la nostra casa...", urlando. Di Bella a quel punto si allontana e spiega a Maurizio Mannoni, a Giovanna Botteri, in studio, e ai telespettatori che, "Dobbiamo andare via prima che avvenga il peggio“.

