Grande Fratello Vip, Giulia Salemi: “Con chi era al tavolo”, spunta una foto dal passato. Ora si capisce tutto

Da quando è uscita Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi è stata la concorrente del Grande Fratello Vip che più ha fatto parlare di sé nelle ultime settimane. Il motivo principale risiede ovviamente nella relazione sentimentale iniziata con Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che - dimenticata in fretta l’ex moglie di Briatore con cui ci ha provato per tre mesi - si è lasciato andare alla passione con la bella influencer. La Salemi però fa discutere sui social anche per le persone del suo passato che ha incontrato nuovamente nella casa di Cinecittà: Tommaso Zorzi conosceva la Salemi, che è amica di Giacomo Urtis che a sua volta è amico di Dayane Mello. Nulla di nuovo, ma sui social stanno spuntando diverse foto datate degli attuali gieffini in occasioni private o mondane: in una Giulia e Dayane fanno shopping, in un’altra la Salemi è al tavolo con Tommaso e Giacomo. Incroci interessanti, che stanno dando vita a diverse dinamiche all’interno del GF Vip.

