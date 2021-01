Unomattina, “ma non si è stufata?”: Al Bano Carrisi clamoroso, gela lo studio appena arriva

09 gennaio 2021 a

“Ma la gente non si è stufata di sentire sempre la mia storia?”. Al Bano Carrisi ha esordito con questa battuta nella puntata di Unomattina in famiglia di sabato 9 gennaio. L’artista di Cellino San Marco ha colto di sorpresa Monica Setta prima ancora di iniziare l’intervista, incentrata sul suo trasferimento a Milano, dove ha avuto inizio la sua carriera ai massimi livelli. “Non vedevo l’ora di uscire da quella che io chiamavo prigione - ha raccontato Al Bano - ormai era tutto scontato, tutto già visto, ogni persona con cui parlavo diceva sempre le stesse cose. Più che pensare alla nostalgia della mia terra, pensavo a vivere bene la città di Milano”. Infatti Carrisi ha ribadito che “avevo bisogno di aria nuova” perché “volevo confrontarmi con l’inconscio, con cose che non conoscevo. Ho scelto Milano come città e ho fatto bene. Sono innamorato di Milano, anche se varie cose successe nella mia vita mi hanno poi portato via da lì”.

