Domenica In, gaffe per Sandra Milo: "Sono rimbecillita", smentita in tempo record

È tornata Domenica In. Il programma di Rai Uno condotto da Mara Venier ha ospito dopo le festività natalizie Sandra Milo. L'attrice in studio ha parlato dei problemi di salute per poi ammettere: "Il dolore dei figli è intollerabile. Momenti terribili. Non ne voglio parlare. Sono malattie della testa, la gente si uccide per queste cose. Con i miei figli non mi sono più persa”.

Dopo i momenti seri però quelli più leggeri. La Milo - riporta Gossip e Tv - è infatti incappata in una piccola gaffe: “Sono una nonna rimbecillita”, ha premesso per poi dire che suo nipote ha cinque anni quando invece, come ha confessato lo stesso Ciro in collegamento, ne compirà sei il 29 gennaio. Insomma, una piccola svista.

