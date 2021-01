Benedetta Parodi, clamorosa indiscrezione ai piani altissimi in Rai: la sorella Cristina che dice?

11 gennaio 2021 a

L'indiscrezione è di quelle pepate e riguarda Benedetta Parodi e un suo possibile, e clamoroso, ritorno in Rai. Voce rilanciata da TvBlog, secondo cui la conduttrice, classe 1972, sarebbe vicinissima a tornare a Viale Mazzini con un programma su cibo e cucina in onda su Rai 2 a partire dal prossimo marzo. Ancora non sarebbe stata stabilita in modo definitivo la collocazione, ma dovrebbe essere il sabato mattina. Un ritorno inatteso in Rai, dopo la parentesi poco fortunata al fianco della sorella, Cristina Parodi, con Domenica In su Rai 1 nella stagione 2017-2018, quando la trasmissione fece un discreto flop. Insomma, Viale Mazzini potrebbe riaprire le porte a lei e non a Cristina. Oggi, Benedetta Parodi, è volto di Real Time con Bake Off Italia, mentre su Radio Capital ogni giorno dal lunedì al venerdì conduce tra le 11 e le 12 Le mattine di Radio Capital.

