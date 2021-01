Striscia la Notizia, sventata truffa da 150mila euro ma i broker svizzeri spariscono. Inquietante: cosa è successo in quell'albergo?

11 gennaio 2021 a

Striscia la Notizia è riuscita a sventare una truffa da 150mila euro ai danni di un ristoratore di Chieri (Torino). Quest’ultimo aveva infatti messo in rete un annuncio per vendere la sua attività: a contattarlo era stato un broker immobiliare svizzero, che ha fin da subito insospettito parecchio l’uomo, che ha quindi deciso di rivolgersi immediatamente al tg satirico di Canale 5. “La cosa che mi ha insospettito è che abbia subito fissato un appuntamento a Roma per stabilire il metodo di pagamento, senza neppure aver visto il locale”, ha dichiarato il ristoratore. E allora è entrata in azione l’inviata Rajae e una troupe di Striscia, che ha documentato l’incontro, avvenuto in un hotel romano, durante il quale il broker e il titolare della società svizzera si sono offerti di acquistare il ristorante a una cifra più alta di quella dell’annuncio, ma richiedendo in anticipo e in nero la provvigione di 150mila euro. A questo punto l’inviata di Striscia ha fatto la sua comparsa, con i due truffatori che si sono dati alla macchia, forse aiutati dal personale dell’albergo, come si legge nell'anteprima pubblicata dal tg satirico. Rajae ha infatti chiesto spiegazioni all’hotel, scoprendo che i due non erano stati registrati all’ingresso, senza però trovare collaborazione del personale: sulla vicenda ora sono in corso indagini.

