Pomeriggio 5, i versi incomprensibili interrompono Barbara D'Urso: gelo su Canale 5

11 gennaio 2021 a

a

a

Pietro Delle Piane è stato ospite di Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 11 gennaio. Ovviamente l’attore è stato al centro del gossip per via della sua rottura con Antonella Elia, che non sembra disposta a concedergli un’ultima possibilità. Lui però non demorde e anche dal salotto della d’Urso ha voluto inviare il suo messaggio d’amore, per la verità un po’ strano: “Vorrei dedicare un pensiero ad Antonella. Smetterò di amarla soltanto quando un pittore sordo dipingerà sulla tela il rumore di un petalo di rosa che cade su un pavimento di cristallo di un castello che non è mai esistito”. “Dopo questa scordatela, ti ha lasciato per sempre…”, lo hanno preso in giro gli altri ospiti della d’Urso. Ovviamente la clip è subito diventata virale sul web, chissà se servirà per aprire uno spiraglio con la Elia.

"Non andrà in onda", e lo dicono soltanto 24 ore prima: clamoroso dietrofront, c'è lo zampino di Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.