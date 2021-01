Amici, "No". Arisa zittisce Rudy Zerbi a tempo di record: "Sai quando sei contento tu?", il gelo

12 gennaio 2021 a

Ancora tensione ad Amici 20, con Arisa e Rudy Zerbi che continuano a battibeccare a ogni occasione. Durante l'ultimo daytime si è esibito Esa Abrate, cantante allievo di Rudy. Performance un po' "stonata", secondo Arisa: "Ci sono pezzi in cui era più forte". La colpa, insomma, sarebbe dell'insegnante. E quando Zerbi chiede ad Arisa di spiegarsi meglio, lei lo zittisce a tempo di record: "No, dato che tra me e te non c’è feeling". "Questo si era capito", ha ribattuto lui. L'atmosfera è tutt'altro che leggera, e quando Arisa chiede a Esa di cantare la sua La notte e Rudy si dice perplesso, la cantante abruzzese va dritta al punto: "Tu sei contento solo quando porti acqua al tuo mulino".

