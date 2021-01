Grande Fratello Vip, il raptus di Pretelli diventa un caso di famiglia: "Mamma soffre tantissimo, deve ringraziarla se è lì"

13 gennaio 2021 a

a

a

Pierpaolo Pretelli è al centro delle polemiche social per la reazione scomposta che ha avuto con la sua famiglia durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo aver sentito i giudizi dei genitori e del fratello, l'ex velino ha perso la pazienza e ha sorpreso Alfonso Signorini non la sua reazione scomposta in diretta, affermando di vergognarsi della sua famiglia e difendendo se stesso e la relazione con Giulia Salemi. Il fratello Giulio è intervenuto da Barbara d'Urso a Pomeriggio 5 per dire che Pierpaolo stavolta ha esagerato: "Quando uscirà capirà. Giulia è Giulia ma la sua famiglia è la sua famiglia. Non può dire determinate cose, mia mamma sta soffrendo moltissimo. Se è al Grande Fratello deve ringraziare i suoi genitori per i sacrifici che hanno fatto", ha esclamato amaramente. L'impressione è che l'appuntamento non casa-Pretelli non sia finito qui.



"Ma che c***o combinano?". Pretelli e Salemi, nella notte la verità: "Rotto l'accordo", disastro privato al Grande Fratello Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.