Grande Fratello Vip, "lei è più facile". Gregoraci o Salemi? L'insinuazione intima e privatissima di Lory Del Santo

"La Gregoraci era solo un trofeo". A Mattino 5 si parla di Grande Fratello Vip e Lory Del Santo, ospite di Federica Panicucci, dà la sua interpretazione del rapporto, molto chiacchierato, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. "Per lui era solo un trofeo", spiega l'attrice ex protagonista di Drive In. Una volta uscita Elisabetta dalla casa del reality di Canale 5, l'ex velino di Striscia la notizia ha ripiegato su "qualcuno di più facile da conquistare", nota con una punta di perfidia la Del Santo. Il riferimento, ovvio, è a Giulia Salemi, la nuova fiamma di Pretelli. "L'amore è un’altra cosa - ha proseguito l'opinionista -. Non è serio dire di essere innamorati e cambiare il giorno dopo". La famiglia di Pierpaolo è scesa in campo nettamente contro il rapporto con la Salemi, e secondo Lory preferivano la Gregoraci proprio perché è stata "più discreta fisicamente" nelle effusioni.

