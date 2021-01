Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci in studio da Signorini? "Dio denaro. E noi comuni mortali...", scatta il massacro

12 gennaio 2021 a

Elisabetta Gregoraci è finita suo malgrado al centro delle polemiche social per il fatto di essere rientrata da Dubai dopo le feste e aver subito partecipato alla puntata del Grande Fratello Vip, quella di lunedì 11 gennaio, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini. Quello dell’ex moglie di Flavio Briatore è solo l’ultimo caso di personaggi famosi che vanno all’estero per trascorrere le vacanze e poi rientrano come se nulla fosse: di certo la colpa non è la loro, ma di chi fa le regole e poi offre sempre cavilli e cavillucci a chi può permetterselo. “Dio denaro, noi comuni mortali in quarantena”, è stato il commento dell’ex gieffino Salvo Veneziano che ha alimentato le polemiche. Diversi utenti si sono detti d’accordo con lui, sottolineando che “la legge non è uguale per tutti”, anche se non sono mancati utenti che si sono spesi in difesa della Gregoraci, sottolineando che non serve la quarantena se il tampone risulta negativo. Di certo c’è che, prima dell’ingresso in tugurio e del confronto con Pierpaolo Pretelli (tra l’altro avvenuto con un vetro a separarli), il GF Vip avrà fatto tutti i controlli del caso.

