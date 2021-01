Omnibus, "chi è davvero Conte". Anche David Parenzo perde la calma: "Irresponsabile un governo con i responsabili"

13 gennaio 2021 a

a

a

"Giuseppe Conte è il re dei trasformisti": la pensa così David Parenzo che - ospite a Omnibus su La7 - ha spiegato quanto siano cambiate le cose dall'agosto del 2019, quando è caduto il Conte I. Soprattutto nel M5s, che all'inizio accusava il Pd di essere il partito di Bibbiano e poi lo ha considerato come il suo più fedele alleato. "Conte è passato da un governo sovranista, populista e antieuropeista a un governo che oggi nelle cancellerie europee è considerato un punto di riferimento", ha continuato il giornalista. E sull'eventualità che si facciano avanti i cosiddetti "responsabili" per dare una mano al premier in Aula, Parenzo ha commentato. "Un governo con i responsabili sarebbe un governo irresponsabile vista la situazione che stiamo vivendo. Pensiamo davvero che possa stare in piedi un governo di questo tipo?".

"Non esiste". La Carfagna fa saltare tutto: Conte, drammatico errore di calcolo. Svolta in poche ore: premier a casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.