Milan, Zlatan Ibrahimovic a Kalulu: "Via quella roba, devi fare paura agli avversari"

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in campo anche in Serie A, probabilmente già lunedì sera contro il Cagliari. Il Milan non vede l’ora di riaverlo, ma anche senza di lui ha tenuto botta ed è prima in classifica, a un passo dal titolo di inverno che lascia il tempo che trova ma può essere comunque un’iniezione di fiducia importante. Intervistato da Repubblica, Zlatan ha raccontato diversi aneddoti sui compagni di squadra, a partire da quello su Kalulu, costretto da Ibra a togliersi i guanti nel giorno del suo debutto in rossonero: “Era all’esordio e faceva freddo, ma gli ho detto di toglierseli subito. Uno che debutta così giovane deve mettere paura agli avversari: la prima immagine è quella che conta”. Poi lo svedese ha ribadito di sentirsi “un leader in campo, i compagni mi seguono: 10 anni fa c’erano un’altra situazione e un altro gruppo. Questo è molto giovane, ma con lavoro e sacrificio arrivano i risultati. Poi non dipende tutto da me”.

