Grande Fratello Vip, "chiudetelo prima". Rivolta nella casa e fuori, disastro in vista per Mediaset e Signorini

Fermate il Grande Fratello Vip. Rivolta nella casa del reality di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini e tra i telespettatori per la decisione di Mediaset e degli autori di prolungare ulteriormente lo show fino al 21 febbraio. I concorrenti entrati il primo giorno rischiano di fatto di trascorrere 120 giorni, un terzo di anno, dentro la casa di Cinecittà. Tommaso Zorzi ha chiesto in confessionale di sapere quando è prevista la conclusione: "Io ho questa ansia, ditemi solo che finisce". Di fronte al silenzio enigmatico degli autori, l'influencer ha perso le staffe: "Mi hanno risposto che non lo sanno - ha spiegato agli altri inquilini -. Non si può, non si può stare più in un posto del genere. Ma tu puoi tenere una persona in un posto del genere?".

Maria Teresa Ruta, già evidentemente turbata in questi ultimi giorni, ha avuto un crollo nervoso e tutti i "veterani", quelli che avevano accettato di buon grado il primo prolungamento trascorrendo le feste di Natale nella casa, stanno mostrando sempre più segni di insofferenza e insoddisfazione. Ma anche i telespettatori hanno reagito male, lanciando sui social una raccolta firme per dire no all'ultimo prolungamento (inizialmente le date previste per il gran finale dovevano essere a inizio febbraio e poi il 15). L’hashtag #NOALPROLUNGAMENTOGF, già in tendenza su Twitter, è tutto un programma.

