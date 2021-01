Striscia la Notizia, "mascherine Fca con il logo di Palazzo Chigi? Cosa non torna": i risultati sconcertanti dei test

16 gennaio 2021 a

a

a

Moreno Morello è tornato a occuparsi per Striscia la Notizia dello strano caso delle mascherine prodotte da Fca e distribuite nelle scuole con il logo della presidenza del Consiglio. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è stato sommerso dalle richieste di genitori allarmati per la presunta scarsa efficacia delle mascherine prodotte allo stabilimento di Mirafiori e allora ha cercato di ottenere delle risposte sulla reale capacità di filtrazione dei dispositivi. “Fca aveva definito inverosimili i nostri test dai quali risultava che la capacità di filtrazione delle loro mascherine era al 77%, lontana dal 98% richiesto da quel tipo di dispositivo. Allora abbiamo deciso di rifare il test, stavolta in due laboratori diversi e in forma anonima”, ha spiegato Morello. Il risultato è stato il seguente: le mascherine prodotte a Pratola Serra hanno una capacità di filtrazione pari al 99,45%, mentre quelle prodotte a Mirafiori soltanto al 70,77%, ben al di sotto del minimo. Addirittura nel secondo laboratorio su cinque test la filtrazione non ha mai superato il 60%: com’è possibile? A Fca e soprattutto al commissario Arcuri spetta dare risposte.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL SITO DI "STRISCIA"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.