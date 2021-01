Striscia la Notizia, risolto il mistero del Tfs mai ricevuto da tremila dipendenti della Croce Rossa: "Trovate le risorse"

16 gennaio 2021 a

a

a

Valerio Staffelli torna a occuparsi degli ex dipendenti della Croce Rossa che avevano perso il loro TFS (trattamento di fine servizio) nel passaggio da ente pubblico a ente privato. Ci sono delle novità positive, almeno stando a quanto promesso dal Sottosegretario di Stato al Ministro dell'Interno Carlo Sibilia. La situazione infatti riguardava 3mila persone demansionate e finite in mobilità coatta dopo la trasformazione di Croce Rossa in ente privato.

Staffelli aveva chiesto chiarimenti all'Inps, la cui risposta era stata: "L'Inps non può provvedere al pagamento del Tfs ai dipendenti di Croce Rossa a causa del mancato versamento delle somme dovute dalla stessa Croce Rossa". Oggi finalmente una buona notizia che arriva dal sottosegretario dell'Interno Carlo Sibilia: "Nella legge di bilancio inserite tutte le risorse necessarie per far riavere alle tremila persone il loro Tfs".

