Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi massacra Giulia Salemi: "Tesoro, tante tue cose...", lei dà fuori di zucca. Crisi spaventosa

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi tornano a galla vecchi rancori. Nella notte, nella casa del Grande Fratello Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 -, è tempo di chiarimenti. Giulia Salemi è agitata, non riesce a dormire. Prima si sfoga con Pierpaolo Pretelli. Il suo malumore attira l’attenzione degli altri coinquilini. Giulia si rifugia nella Lavatrice (un nuovo grandissimo all’interno della casa) con Pretelli. Si aggiungono anche Rosalinda e Tommaso. "Stavo male e nessuno di voi è venuto a darmi conforto", dice la Salemi. Gli altri coinquilini restano senza parole e cercano di giustificarsi dicendo di aver capito solo dopo un po’ di tempo il suo malessere.

Giulia fa un riferimento chiaro e collega il suo malumore a Zorzi. "Mi sento sempre punzecchiata e non capita da te, io ci soffro, passi molto più tempo con Cecilia”, dice. Ma Zorzi risponde: "Tesoro io tante cose di te non le conosco, non posso leggerti con uno sguardo". Un vero “scazzo” senza precedenti fino a questo momento. Zorzi e Giulia non trovano un punto d’accordo. "Questa sera nessuno mi sta capendo", dice Giulia. E’ disperata. Rosalinda cerca di farla ragionare: "Nessuno ti giudica, ma è difficile capirti". Interviene anche Pierpaolo: “Se parliamo con te alle quattro di notte è perche ci teniamo".

