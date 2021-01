Grande Fratello Vip, lo sfregio di Taylor Mega a Elisabetta Gregoraci: "Perché certe persone..."

Roberto Alessi 17 gennaio 2021 a

Taylor Mega attacca Elisabetta Gregoraci, che appena tornata da Dubai - dove è andata a trovare il figlio Falco, che era con l'ex marito Flavio Briatore (a Dubai ha un Billionaire) - è andata subito in tv, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. In una story su Instagram Taylor dice: «Ma mi chiedo io sono tornata da Dubai e sto facendo la quarantena. Com'è possibile che alcune persone, invece, vadano in tv e a fano la quarantena?». Tesoro, la legge è... quasi uguale per tutti.

