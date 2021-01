Striscia la Notizia, stoccata al Tg5: "C'era una volta il buongusto". Ma davvero? Conduce vestita così

17 gennaio 2021 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce ancora il Tg5. Il tutto in un servizio proposto dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di sabato 16 gennaio: si tratta di moda caustica, il consueto "approfondimento" sui peggiori look intercettati nella settimana televisiva. E il primo posto spetta a Paola Rivetta, mezzobusto del Tg5, che va in onda con un peculiare abito turchese. Scelta stilistica che desta le attenzioni di Striscia, che con la voce di Ezio Greggio si presta a un graffiante sfottò: "Al primo posto a grandissima richiesta la giornalista del Tg5, Paola Rivetta, che ha condotto il telegiornale vestita così. Sembra la Fata Turchina. Per la serie c'era una volta il buongusto...", conclude Greggio. No, Striscia non fa sconti a nessuno.

Striscia, nel mirino il Tg5: il video

