Non è l'Arena, Matteo Renzi a Massimo Giletti: "Lei non dice quasi mai balle", la strana domanda sul ministero degli Esteri

18 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Renzi a Non è l'Arena scopre gli altarini. Ospite di Massimo Giletti su La7 il leader di Italia Viva non nasconde qualche offerta giunta sul suo tavolo prima dello strappo. "Ma è vero - chiede il conduttore nella puntata del 17 gennaio - che un personaggio molto importante delle istituzioni le ha offerto il ministro degli Esteri pur di comprare la sua tranquillità?". Dopo alcuni secondi di silenzio, Giletti rincara la dose: "Deve dircelo, io ho la certezza". Visibilmente imbarazzato, l'ex premier replica: "Io non ho alcuna ambizione, né in Italia né all'estero".

Pier Ferdinando Casini, il jolly di Renzi nella guerra a Conte: "Vista sul Quirinale", altro clamoroso ribaltone?

La risposta non soddisfa il conduttore, che prosegue: "È giusto che lei lo dica, sto dicendo una balla?". "No, diciamo che lei quasi mai dice balle". "Dai ci siamo capiti", tuona ancora Giletti mentre il leader di Italia Viva precisa: "Non rispondo, non vogliamo le poltrone, vogliamo avere la coscienza a posto". Quanto alla fiducia, Renzi conferma che non la voterà: "È chiaro che noi non faremo la stampella del governo, ma il giorno dopo voteremo a favore, spero anche con le opposizioni, il provvedimento sullo scostamento di bilancio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.