Storie italiane, "solo per le qualità tecniche giusto?". C'è Gilles Rocca, la Bruzzone imbarazza Eleonora Daniele

Da Ballando con le stelle a Storie italiane. Anche Gilles Rocca, uno dei concorrenti dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, fa i conti con il Covid. “L’ho avuto, ora sono negativo. Ho vinto io”, dice in collegamento con la Daniele. “Il Covid mi ha messo in ginocchio", dice l’ex concorrente. La Bruzzone si sbilancia e dice: “Sei sempre stato il mio concorrente preferito". Gelo in studio. La Daniele incalza. “Solo per le qualità tecniche giusto?", chiede la giornalista veneta. E la criminologa risponde: “Certo, mi sono basata su quello".

