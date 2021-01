Mattino 5, "Non ce la facciamo più". Federica Panicucci gela l'ospite ristoratrice: "Si rende conto che con un colpo di tosse..."

Francesco Fredella 18 gennaio 2021 a

Si parla di Covid, emergenza e crisi a Mattino 5. Sbotta anche Federica Panicucci. “Non ce la facciamo più neanche noi”, dice la conduttrice quando parla del weekend a Milano. In collegamento c’è la proprietaria di un locale, Mary Marchese, che ha aperto nonostante la zona rossa: è una dei tanti ristoratori che ha aderito alla protesta. Vanno in onda le immagini di assembramento e locali aperti.



La Panicucci sbotta: "Non ce la facciamo più neanche noi! Ma molti italiani osservano le regole e questo dovrebbe valere un po’ per tutti! Sono scene che fanno discutere, alcune sue dichiarazioni sono un po’ forti”. Il riferimento va alle parole dell’imprenditrice che dice di non arrivare alla fine del mese a causa delle restrizioni e della chiusura dei locali. “Se nel suo locale ci fosse stato un positivo sarebbe potuto sorgere un focolaio. Basta un colpo di tosse. Lei mette anche a repentaglio la salute di tutti”, conclude la Panicucci. Gelo in studio.

