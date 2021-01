Avanti un altro, il lutto che fa crollare Paolo Bonolis: "Non so dove sei adesso"

19 gennaio 2021 a

Lutto ad Avanti un altro, la lacrime amarissime di Paolo Bonolis. Il conduttore Mediaset ha voluto condividere su Instagram tutto il dolore del cast e degli autori del popolare quiz di Canale 5, pubblicando la foto della signora Eliana. Volto sconosciuto al grande pubblico, eppure fondamentale per il successo della trasmissione. Si trattava di una storica collaboratrice di Avanti un altro dietro le quinte, e Bonolis ha voluto salutarla con parole commoventi: "Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana". Tra i commenti anche quello di Francesco Cozzolino, simpatico e popolare "oversize" del programma: "Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole".

