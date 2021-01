Avanti un altro, "dove sei?". La morte di Eliana, fucilata al cuore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: chi era, cosa ha fatto per loro

19 gennaio 2021 a

Un post che arriva dritto al cuore. Che commuove. Che strappa una lacrima. Parole di Paolo Bonolis per la signora Eliana. Volto sconosciuto ai più, ma amatissima e decisiva dietro le quinte di Avanti un altro, la trasmissione di Canale 5 condotta proprio da Bonolis. Eliana, infatti, era una storica collaboratrice della trasmissione, che purtroppo è venuta a mancare. La notizia la ha data proprio Bonolis, su Instagram, pubblicando una sua foto accompagnata dal commento: "Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana", ha scritto il conduttore Mediaset. In calce al post, moltissimi commenti e messaggi di cordoglio, tra i quali quello di Francesco Cozzolino, storico protagonista di Avanti un altro: "Mancherà a tutti noi, sempre sorridente, tanto gentile e disponibile, e da lei ricevevi sempre belle parole", ha ricordato.

Anche Sonia Bruganelli, successivamente, ha dedicato ad Eliana un caloroso post: "E adesso...? Mi hai vista crescere e hai visto e sentito tante tante cose che non sempre erano piacevoli da vedere e sentire ma ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umori... una sera, ai Telegatti sono scivolata dalle scale del camerino di Paolo e sono planata su di te e sulla tua insostituibile bottiglietta di acqua e Coca Cola che avevi preparato, come sempre, per lui. Ti prometto che farò in modo che chi si occuperà di lui gli faccia trovare sempre le camicie perfettamente stirare, le scarpe messe in fila e la sua bottiglietta magica. ...però l’orlo ai pantaloni lo farò fare leggermente più lungo. Mi mancherai Eliana", ha concluso Sonia Bruganelli in un messaggio di rara dolcezza. La signora Eliana, infatti, si occupava di preparare gli abiti per la messa in onda ed era sempre pronta a correre in aiuto di Bonolis o di chiuque ne avesse bisogno in trasmissione.

