La Pupa e il secchione, "amore sul set". Andrea Pucci, rivelazione clamorosa e piccantissima

Andrea Pucci è pronto per la nuova stagione de La pupa e il secchione e viceversa. Al timone del reality di Italia 1, infatti, ci saranno proprio lui e Francesca Cipriani, riconfermata dopo l'edizione scorsa. Pucci, invece, prenderà il posto di un altro comico, Paolo Ruffini. “Alla fine un amore è nato tra un secchione e una pupa. E abbiamo vinto”, ha anticipato il conduttore in un'intervista al settimanale Chi. Andrea Pucci ha rivelato anche di essere rimasto abbastanza sorpreso quando ha ricevuto la proposta di presentare il reality. Ma ha ammesso che è stata una bella esperienza: il programma è stato registrato nelle scorse settimane e andrà in onda a partire da domani sera su Italia 1. Il conduttore, poi, ha raccontato che lo scopo del programma è stato fare incontrare mondi apparentemente diversi per cultura e sentimenti, ma in realtà nemmeno così lontani. Parlando, invece, del suo rapporto con i protagonisti del reality, ha detto: "Con i concorrenti sono una sorta di papà”. E infatti con molti di loro Pucci ha mantenuto i contatti anche dopo la trasmissione. Infine il comico risponde a chi lo critica per la sua comicità, che a volte può diventare derisione: "Io racconto alla gente quello che mi capita, e divento vittima di me stesso, non oltraggio nessuno di nessuna categoria”.

