Andrea Pucci, "non mi sento bene": malore durante lo spettacolo

Il malore, ovviamente, ha spaventato tutti i presenti. Come il Resto del Carlino, il pubblico ha visto Andrea Pucci andare dietro le quinte ed è rimasto in attesa per alcuni minuti finché dei suoi orchestrali hanno annunciato che lo spettacolo non sarebbe ripreso. Stando alle ultime informazioni, lo staff avrebbe escluso problemi gravi. Ma lo show è stato comunque riprogrammato.

Tanta paura per Andrea Pucci . Il comico milanese ha avuto un malore durante uno spettacolo al Fran Teatro PalaGalassi, struttura polifunzionale di Forlì. " Non mi sento bene , non riesco ad andare avanti", ha detto dopo neanche mezz'ora dall'inizio dello show 30 anni... e non sentirli .

Il malore del comico non sarebbe grave. Sui social ha pubblicato un post, con un brano di Franco Califano, e ha scritto ai suoi fan. "E poi un giorno ti senti male per strada - ha commentato il comico e cabarettista -, arriva l’ambulanza e allora cominci a pensare che hai fatto un sacco di sacrifici per gli altri e poco per te, e così provi a cambiare in fretta per non buttare via altro tempo, non sai quanto ne rimane ma cominci a dire a te stesso quasi quasi ora penso anche a me".