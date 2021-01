Alan Friedman a L'aria che tira, Melania Trump una escort? "Sono contro i misogini", se la cava così

21 gennaio 2021 a

La polemica su Alan Friedman e le sue parole su Melania Trump "escort" sono tornate al centro dell'attenzione durante L'Aria che tira, la trasmissione di Myrta Merlino su La7. Parlando della cerimonia di insediamento di Joe Biden e allo stesso tempo dell'addio di Donald Trump e Melania alla Casa Bianca, la conduttrice ai è rivolta al giornalista statunitense: "Non hai una grande opinione della ex first lady. Ieri è scoppiata una polemica gigantesca sul fatto che l'hai definita escort". Tentando di deviare in maniera maldestra il discorso, Friedman ha risposto: "Lasciamo stare i social media e parliamo della sostanza". Il giornalista, poi, ha voluto soffermarsi sulla nuova presidenza negli Usa, più che sulle polemiche relative alla sua persona: "Ieri è stata una bellissima giornata per l'America e anche per l'Europa. Ursula von der Leyen e altri leader europei hanno dato un grande benvenuto a Joe Biden. Per me ieri è stato l'inizio del ristoro, della ristabilizzazione della nostra democrazia". La conduttrice, però, ha voluto insistere sull'argomento: "Ti devo tirare le orecchie però. Perché da donna ti dico di non usare la parola 'escort'. E' una parola sbagliata

sempre". A questo punto il giornalista ha detto: "Ho fatto una battuta infelice, di pessimo gusto. Per questo chiedo scusa. Io sono contro i misogini e contro i maschilisti". Insomma, Friedman se la cava così...

