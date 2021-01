Francesco Verderami a L'aria che tira contro Dino Giarrusso: "Offende la mia intelligenza, basta con questa roba". Il grillino balbetta

21 gennaio 2021 a

"Basta con questa ipocrisia, ricordo cosa dicevano i 5 Stelle quando stavano all'opposizione. Il M5S sta provando sulla propria pelle tutte le accuse false che aveva fatto alla politica": Francesco Verderami si rivolge così al grillino Dino Giarrusso a L'Aria che tira su La7. Secondo il giornalista del Corriere della Sera, i pentastellati hanno sconfessato tutto quello che avevano sostenuto: "Avevate detto che non vi sareste coalizzati con nessuno. Se lo ricorda? Alla fine vi siete coalizzati". Giarrusso, però, non ci sta e smentisce tutto: "Non è così". A quel punto si alzano i toni e Verderami perde la pazienza: "E' inutile, questo giochino che fanno questi dei 5 stelle è banale, anche un po' volgare e offende l'intelligenza di tutti. Lo hanno visto tutti quello che è successo in questi anni". L'esponente grillino, poi, passa ad attaccare la stampa italiana, accusandola di raccontare una "realtà perversa". A perdere la pazienza allora è la Merlino: "Sono giorni che diciamo che quello che ha fatto Renzi è incomprensibile, adesso però poniamo un altro problema, della serie chi se ne frega di Renzi. Da domani mattina come governate? E' facile la domandina".

