La Vita in Diretta, "censura di Stato?": Alberto Matano provocato dal ristoratore senza mascherina

21 gennaio 2021 a

Alberto Matano è stato messo a dura prova durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda su Rai1 nel pomeriggio giovedì 21 gennaio. Il conduttore ha infatti richiamato il suo inviato che era fuori a uno dei bar che ha deciso di aprire contravvenendo le regole anti-Covid per dare un segnale disperato allo Stato: il proprietario non indossava la mascherina e quindi Matano ha ritenuto che comportasse un rischio per tutti. “Mi sono accorto solo ora che lei non indossa la mascherina, mi scuso con il pubblico perché è una mia mancanza”, ha dichiarato il conduttore di Rai1 che poi ha chiesto spiegazioni: “Scelta sua? Noi però seguiamo protocolli precisi, quindi mi dispiace perché me ne sono accorto solo ora però io non posso… questa situazione non va bene”. “Mi censura? Censura di Stato?”, ha replicato il ristoratore, con Matano che però non è caduto nella provocazione: “No, è una questione di sicurezza per lei e per il nostro inviato. Noi siamo vicini ai ristoratori, siamo qui a documentare il fatto che avete enormi problemi in questo momento, però non le consento di fare polemiche”.

