Striscia la Notizia, rovinosa gaffe di Elisa Isoardi al bancone: "Shaila e...", cala il gelo in studio

Dalla Rai a Mediaset. Elisa Isoardi si è improvvisata conduttrice di Striscia la Notizia. L'ex conduttrice de La prova del cuoco si è presentata nello studio di Canale 5 approfittando dell'ospitata a Verissimo. La showgirl - che si è palesata in studio con una clamorosa e profondissima scollatura - ha presentato eccezionalmente la parte iniziale della puntata del 21 gennaio assieme ad Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Proprio quest'ultimo ha subito infierito con una battutina in riferimento al distanziamento sociale: "Prima Salvini, adesso Conte… per tenerci separati sempre. Maledetti!”. Durante il tg satirico di Antonio Ricci la Isoardi è incappata anche in una piccola gaffe. Lanciando un servizio e presentando le veline, la conduttrice ha sbagliato nome e chiamato le ballerine del bancone “Shaila e Michela”. Peccato però che la velina mora si chiami Mikaela.

